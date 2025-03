"Da quell'immagine fantastica dopo Rotterdam in cui a Inzaghi chiedono se l'Inter è in lotta per il double, Inzaghi ridendo dice treble. Poi si è corretto e ha detto 4. La verità è che tu non sai come finita il campionato, l'Inter ieri ha preso un vantaggio, ma avrà il Bayern, il Milan, tante partite in più rispetto al Napoli. E non è detto che abbia la possibilità di fare quello che ha fatto a Bergamo. L'Inter a Bergamo ha vinto una super partita, da grande squadra. L'ha vinta con una serie di prestazioni importanti, di giocatori top, Lautaro, Calhanoglu, Acerbi e Sommer che ha fatto una sola parata ma l'ha fatta di livello. E Barella. Ma l'ha potuta fare perché Barella col Feyenoord era seduto, come Lautaro, e ha potuto permettersi dopo lo 0-2 di Rotterdam di fare una partita in terza marcia e non in quinta e ha potuto arrivare a Bergamo al top. Io non credo che a Monaco di Baviera potrà fare una partita in terza, non so neanche al ritorno se lo potrà fare o nel derby. Non penso che l'Inter tutte le domeniche potrà giocare come ha fatto a Bergamo e quindi il campionato è tutt'altro che chiuso. Non so se il 3 di Inzaghi si potrà concretizzare, ma sono convinto che con la calma della grande squadra che l'Inter ha avuto domenica potrà fare delle grandi prestazioni".