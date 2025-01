"Cos'ha in più il Napoli dell'Inter? Ha delle partite in meno da giocare e non è poco. C'è una grande differenza tra il Napoli dei primi mesi e quello di ora: adesso gioca anche bene. L'Inter arriva dalla sconfitta nel derby con mezza squadra fuori, vittoria importante e umile tanto da andare alla bandierina negli ultimi minuti per tenersi i tre punti".