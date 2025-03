Riccardo Trevisani, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Monza di sabato sera dopo i vari KO in giro per l'Europa delle squadre impegnate in Champions

Marco Astori Redattore 10 marzo 2025 (modifica il 10 marzo 2025 | 10:14)

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Monza di sabato sera dopo i vari KO in giro per l'Europa delle squadre impegnate in Champions League: "Inzaghi non può non ruotare i giocatori e sai perché? Te lo dico subito perché.

L'Atletico Madrid ha perso in Liga, il Bayern ha perso in casa, il Leverkusen ha perso in casa, il Dortmund ha perso in casa. In mezzo a questa Champions si cade, tutti cadono. Il fatto che l'Inter abbia raddrizzato questa partita con forza, volontà, fortuna, quel che ti pare è un grande segnale perché gli altri sono caduti tutti".