Trevisani: “Se la Juve migliora in una cosa, può diventare scomodissima per l’Inter”

"La Juve riesce sempre a farcela finora, siamo a un terzo di stagione abbondante e la Juve è lì. In qualche modo, c'è sempre qualcosa che spinge la Juve avanti. Il gol di Cambiaso alla fine, nel derby quando Milinkovic-Savic non era in giornata, il ginocchio di Krunic in Milan-Juve. Ieri ha preso lo schiaffo col Monza e ci ha messo 60 secondi per reagire, nel secondo tempo si è accontentata dell'1-0, cosa che capita spesso. Questo l'unico punto su cui migliorare, la fase difensiva c'è. Se migliora in attacco può diventare un avversario scomodissimo per l'Inter"