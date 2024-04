Udinese-Inter, Lautaro: “Vittoria sofferta che ci avvicina all’obiettivo”

Quando è arrivato il fallo del portiere dell'Udinese su Thuram e il conseguente rigore tutti si sono chiesti cosa stesse facendo. Aveva la palla in mano e avevano pensato volesse battere lo scudetto. Gli ultimi che Lautaro ha battuto non sono stato un successone, ma come Calhanoglu ha spiegato, l'argentino ha tenuto palla in mano fino alla conferma del rigore e ha cercato di tenere calmi i suoi compagni. Poi si è girato verso Inzaghi dicendo: "Lo so, lo so" e ha riconsegnato la palla al turco che ha tirato il rigore più pesante dei tempi recenti ("Avevo tutti gli occhi addosso puntati, in tanti volevano sbagliassi", ha confessato).