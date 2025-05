L'Inter e Inzaghi oggi lavorano per il 31 di maggio. Dal primo di giugno si faranno le valutazioni, resto convinto che dopo quattro anni un po' di malumore da una parte un po' di malumore dall'altra ci possa essere l'opzione di cambiare perché come vi dicevo anche venerdì non sono tanti gli allenatori che hanno fatto 5 anni all'Inter in 100 anni di storia"