Trevisani: "Il tema importante è che oggi tutti quelli che dicono che non è valsa la pena sacrificare lo scudetto poi non li voglio sentire il 31 di maggio se l'Inter va a giocarsi la finale Champions League. Cioè dovete decidere oggi che non va bene questo atteggiamento. Perché se poi vinci la Champions League, che fai? Vabbè, però tutto sommato andava bene pure per me. No, no. Oggi, dovete deciderlo oggi"