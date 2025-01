Suzuki? Riuscire a far fare gol a Chukwueze che ha lisciato è un capolavoro, per me è autogol del portiere. Il 3-2 è un capolavoro, come un gatto che cerca il telecomando. Il Milan ha fatto la miglior partita col Cagliari e non l'ha vinta. Ha vinto con fortuna, ma la fortuna te la crei. Ha una grinta e un modo di fare che portano qualcosa in più rispetto alla bella faccia di Fonseca. Non va bene per la storia del Milan quello che si sta vedendo. Brutta la chiusura con Pioli, brutti i 4 mesi con Fonseca, brutto l'inizio con Conceicao nonostante i risultati. C'è qualcosa che va oltre. Io credo che ci sia un blocco di giocatori che è chiaramente particolare. Maldini, Massara e Pioli li ha gestiti in un modo, ora in un altro. La vicenda del concerto secondo me è surreale. Non stiamo parlando del calcio anni 80 dove si giocava una volta a settimana e i giocatori potevano scegliere quando andare a un concerto. Qua giocano ogni tre giorni, quando possono andare? Tra l'altro tornando a casa alle 23.30.