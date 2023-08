Trezeguet: “Non avrei mai giocato nell’Inter. Non a caso Cordoba e Materazzi…”

L'ex attaccante bianconero ha parlato del suo passato con la maglia della Juve e ha dichiarato: "Non avrei mai giocato nell'Inter"

Intervistato dallo youtuber Ezzequiel, David Trezeguet ha parlato del suo passato con la maglia della Juventus. L'ex attaccante bianconero parla del suo più grande rimpianto, la Champions League. "Il mio più grande rimpianto è quello di non aver vinto la Champions League con la Juve. Anche se devo ammettere che tra Champions League con la Juve o Libertadores con il River avrei sicuramente scelto il titolo con gli argentini".

"Alla Juve sono un idolo di tutti i tifosi e per questo non avrei mai giocato nell'Inter. Non a caso Cordoba è il calciatore con cui ho litigato di più e Materazzi sicuramente il primo nella classifica di chi mi ha picchiato".