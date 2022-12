Trofei, gol e vittorie: le curiosità e le statistiche dell’Inter nel 2022

I numeri della squadra di Simone Inzaghi nell'anno solare che volge al termine e che ha visto i nerazzurri protagonisti

Alessandro De Felice

Il 2022 si avvia verso la conclusione: è stato un anno pieno di emozioni per i tifosi nerazzurri, un anno in cui l'Inter ha vinto due trofei. Un anno iniziato con la vittoria della sesta Supercoppa Italiana della storia nerazzurra contro la Juventus, proseguito con la conquista dell'ottava Coppa Italia arrivata dopo un'altra finale contro i bianconeri e concluso con la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi della UEFA Champions League.

Tante emozioni, ma anche diverse statistiche interessanti. Questi i numeri più significativi del 2022 dei nerazzurri:

VITTORIE E GOL — L’Inter ha vinto 30 partite nell’anno solare 2022, 21 delle quali in Serie A. Nessuna squadra italiana ha fatto meglio considerando tutte le competizioni.

Inoltre, i nerazzurri hanno realizzato in totale 94 gol in tutte le competizioni (69 in Serie A). Nel 2022 tra le squadre italiane l'Inter è seconda solo al Napoli per gol segnati.

L'ANNO DEL TORO — Lautaro Martínez è stato il miglior marcatore dell'Inter nel 2022: il Toro ha realizzato 22 gol considerando tutte le competizioni. Non solo: in questo 2022 Lautaro è stato coinvolto in 21 reti in Serie A. Con 17 gol e 4 assist nessun nerazzurro ha fatto meglio dell'argentino, che è anche il giocatore che ha collezionato più marcature multiple di tutta la Serie A: tre doppiette e una tripletta (Edin Dzeko è secondo a quota 3).

Un anno da incorniciare per Lautaro Martinez, che ha concluso il 2022 laureandosi campione del Mondo in Qatar con la sua Argentina.

MACCHINA DA ASSIST — Considerando tutte le competizioni, il giocatore dell'Inter che ha servito più assist nel 2022 è Nicolò Barella: il centrocampista ha collezionato 10 passaggi vincenti, tutti in Serie A. Barella è l'unico giocatore italiano ad aver servito almeno 10 assist nel 2022 nei top 5 campionati europei.

IL PIÙ VELOCE... E QUELLI SULLA SIRENA — Il gol più veloce del 2022 dell'Inter in tutte le competizioni è quello realizzato da Romelu Lukaku contro il Lecce alla prima giornata della Serie A 2022/23. In quell'occasione il belga impiegò solamente 1 minuto e 22 secondi per segnare il primo gol del campionato dell'Inter.

Al contrario, la rete più tardiva del 2022 nerazzurro è quella di Henrikh Mkhitaryan contro la Fiorentina, arrivata dopo 94 minuti e 50 secondi. Considerando anche i tempi supplementari però il record appartiene ad Alexis Sanchez, che ha messo a segno il gol decisivo nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus dopo 120 minuti e 1 secondo di gioco.

INSTANCABILI — Considerando solamente la Serie A, il giocatore che ha disputato più gare per l'Inter nel 2022 è stato Nicolò Barella. Il centrocampista ha collezionato 34 presenze in campionato, tutte da titolare.

Il giocatore che però è stato in campo per più minuti in campionato è Milan Skriniar: il difensore slovacco ha disputato 2901' di gioco nel 2022.