Trofeo Yashin, Sommer inserito nella lista dei 10 candidati come miglior portiere

Prestigioso riconoscimento per l'estremo difensore dell'Inter, premiato per il rendimento avuto nel 2024/25
Prestigioso riconoscimento per Yann Sommer: l'estremo difensore dell'Inter è stato inserito nella lista dei 10 candidati per il Trofeo Yashin, premio assegnato al miglior portiere della stagione 2024/25.

Il numero uno nerazzurro contenderà la vittoria ad Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaout Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal) e Matz Sels (Nottingham Forest).

