Prestigioso riconoscimento per Yann Sommer: l'estremo difensore dell'Inter è stato inserito nella lista dei 10 candidati per il Trofeo Yashin, premio assegnato al miglior portiere della stagione 2024/25.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Trofeo Yashin, Sommer inserito nella lista dei 10 candidati come miglior portiere
ultimora
Trofeo Yashin, Sommer inserito nella lista dei 10 candidati come miglior portiere
Prestigioso riconoscimento per l'estremo difensore dell'Inter, premiato per il rendimento avuto nel 2024/25
Il numero uno nerazzurro contenderà la vittoria ad Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaout Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal) e Matz Sels (Nottingham Forest).
© RIPRODUZIONE RISERVATA