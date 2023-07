GdS – Inter, Trubin in cima alle preferenze ma niente aste: trattative difficile

Il portiere ucraino dello Shakhtar Donetsk è il preferito della dirigenza nerazzurra per il presente e il futuro della porta

Rimpiazzato Cordaz con Di Gennaro nel ruolo di terzo portiere, l'Inter si ritrova ora con la necessità di rimpiazzare anche Handanovic (il cui contratto è scaduto il 30 giugno) e Onana, sempre più vicino al Manchester United. Il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra è quello di Anatoliy Trubin, promettente classe 2001 dello Shakhtar Donetsk per il quale le offerte non mancano di certo.