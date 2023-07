Trubin interessatissimo all’ufficialità dell’addio di Onana: il commento sui social

Di segnali ne sta lanciando diversi perché sta seguendo da vicino cosa accade in casa Inter e non fa niente per nasconderlo. Da quanto il portiere dello Shakhtar, Anatoliy Trubin, è stato associato al club nerazzurro, che vuole prenderlo insieme a Sommer per sostituire Onana e Handanovic, lui segue le notizie che riguardano la società e quindi il suo futuro.