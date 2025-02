Truffa del finto Crosetto, sono stati trovati i soldi di Moratti

Sono stati trovati e bloccati i soldi su un conto estero che l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha versato ai truffatori del finto Crosetto. I truffatori, la scorsa settimana, lo hanno contattato a nome del ministro della Difesa Guido Crosetto, chiedendogli un versamento di denaro per pagare il riscatto per la liberazione di inesistenti giornalisti rapiti in medio Oriente.