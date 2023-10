Per il quotidiano è il centrocampista sardo il migliore in campo dei nerazzurri. Bene anche il francese

Per Tuttosport è Nicolò Barella il migliore in campo dell'Inter. Il quotidiano premia con 7,5 la prestazione del centrocampista contro il Benfica: "È dappertutto. Ci prova di destro, Trubin gli dice di no, poi l’assist per la traversa di Lautaro e un’altra occasione. In più una gran chiusura su Neres".