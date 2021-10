TS – Inter, domani l’assemblea dei soci: il piano di Zhang. Suning, via un altro pezzo

Tuttosport presenta i temi caldi alla vigilia dell'assemblea dei soci dell'Inter, in programma domani mattina in video-conferenza

Giorni importanti in campo e fuori per l'Inter. Questa sera la squadra di Inzaghi affronterà l'Empoli in campionato al 'Castellani', mentre domani mattina è in programma in video-conferenza alle ore 10:30 l'assemblea dei soci per approvare il bilancio. Collegato ci sarà anche il presidente Steven Zhang, tornato in Cina a giugno dopo il blitz a Milano per lo scudetto. Il numero uno dovrebbe tornare in Italia tra dicembre e gennaio.