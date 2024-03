Il futuro di Alexis Sanchez è ancora tutto da scrivere: l'attaccante cileno, tornato all'Inter la scorsa estate, ha il contratto in scadenza a giugno, e tutto lascia pensare che le strade si divideranno. L'ipotesi di un rinnovo, tuttavia, non è da escludere a priori, nell'ambito di un potenziamento del reparto avanzato nerazzurro .

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza interista c'è anche quello di un calciatore che, secondo Tuttosport, sarebbe il sostituto perfetto di Sanchez: "In caso di uscita di Arnautovic e di Alexis Sanchez (in scadenza di contratto, il rinnovo non è da escludere, ma dipenderà dal finale di stagione e altri fattori), serviranno due pedine. Una potrebbe essere Valentin Carboni, di rientro dal prestito al Monza, ma poi servirà comunque un nuovo innesto. Ieri abbiamo raccontato dell'interesse - condiviso con Juventus e altri club - per Albert Gudmundsson del Genoa, seconda punta-trequartista che rappresenterebbe l'ideale erede del "Niño Maravilla". Le richieste del Genoa e la concorrenza, però, rischiano di far schizzare il prezzo dell'islandese sopra i 40 milioni".