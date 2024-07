Simone Inzaghi recupera altri pezzi. Oggi a disposizione dell'allenatore dell'Inter torna Hakan Calhanoglu, in attesa degli ultimi rientri. Il turco si rimboccherà subito le maniche e conta di essere già a disposizione per l'amichevole in programma venerdì contro il Pisa in trasferta. Questo il piano riportato da TuttoSport: