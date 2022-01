TS – Inter, Satriano verso il prestito: già una squadra sull’uruguaiano

Il giovane attaccante proseguirà altrove la stagione iniziata agli ordini di Simone Inzaghi in prima squadra

Fermo ai box per il momento a causa del Covid, Martin Satriano sa che da qui a giugno lo attendono mesi importanti. L'uruguaiano ha le valigie pronte, perché presto conoscerà la destinazione del suo nuovo viaggio. In prestito, per farsi le ossa altrove ed avere lo spazio che a Milano con Inzaghi purtroppo non ha avuto. Spiega TuttoSport: "L’uruguaiano - come da programmi - proseguirà la stagione in prestito: in tal senso si è già fatto avanti il Brest, club che naviga in acque tranquille in Ligue 1 (è 12° a pari punti con l’Angers e a 9 dalla zona retrocessione), l’ideale per pensare che il ragazzo possa essere impiegato con continuità, quanto l’Inter chiede per il giocatore che era stato protagonista del pre-campionato con 9 gol segnati nelle amichevoli estive, reti che avevano convinto Inzaghi a tenerlo con sé in prima squadra".