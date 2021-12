TS / Inter-Torino, la probabile formazione: Dzeko e Bastoni dal 1′. Al posto di Barella…

La probabile formazione dell'Inter in vista della sfida in programma oggi contro il Torino a San Siro alle 18:30

Il 2021 dell' Inter si chiude con la sfida casalinga contro il Torino davanti a oltre 45 mila tifosi a San Siro. Come riferisce Tuttosport, Simone Inzaghi ha già le idee chiare sulla formazione da schierare contro i granata di Ivan Juric.

A meno di clamorose sorprese dell'ultimo minuto, Edin Dzeko comporrà la coppia d'attacco con Lautaro Martinez nel 3-5-2 nerazzurro. Sanchez partirà dalla panchina e potrà subentrare in corso d'opera.

In mezzo al campo spazio ad Arturo Vidal al posto dello squalificato Barella. Il cileno è in vantaggio su Gagliardini, pronto alla gara numero 150 con l'Inter in caso di ingresso sul terreno di gioco.