TS – Inzaghi, altro recupero funesto: l’aspetto che deve preoccupare di più

Nerazzurri sconfitti a Firenze come a Bologna tre stagioni fa: ora il Napoli è da solo in vetta

Sconfitta pesante ieri sera per l'Inter a Firenze. Per la posta in palio, per le proporzioni e perché totalmente inattesa. La mente di molti è andata a quel famoso Bologna-Inter del 2022, paragone che trova spazio anche sulle pagine di TuttoSport. Si legge infatti: