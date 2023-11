TS – Juve-Inter, Cuadrado ci spera: salirà sul pullman per Torino se…

Se tutto andrà come deve, saranno solo Bastoni e Pavard gli assenti domani in casa Inter per il match contro la Juve. Il punto sugli acciaccati in casa nerazzurra da Tuttosport: "I due lungodegenti, come previsto, ieri hanno fatto terapia (Bastoni è atteso al rientro per il match con l’Udinese del 9 dicembre, Pavard, nella migliore delle ipotesi a metà mese) nel frattempo Juan Cuadrado ha fatto il secondo allenamento con i compagni (senza però forzare) e oggi - se l’infiammazione al tendine d’Achille sinistro non darà problemi - concederà il tris.