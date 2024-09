TS – Nell’Inter 4.0 di Simone Inzaghi c’è una novità sostanziale

Questo grazie anche a un mercato “conservativo”. Confermare pressoché in toto la rosa dell’ultima stagione ha permesso a Inzaghi di poter inserire i nuovi - peraltro tutti giocatori ben “scafati” - senza che la somma degli addendi portasse a un risultato diverso rispetto a quanto atteso. Alzi la mano chi attendeva la formazione mandata in campo a Manchester contro il City: scelta maturata semplicemente guardando lo stato di forma dei protagonisti, non il loro curriculum.