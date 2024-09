TS / San Siro, giornata storica? Incontro sull’ipotesi restyling, tocca a Sala

Per Sala, riuscire a mantenere le squadre a San Siro sarebbe comunque un successo, evitando che costruiscano un nuovo impianto al di fuori di Milano, lasciando il Meazza come un guscio vuoto. Tra le proposte avanzate c'è la possibilità di concedere lo stadio in uso per 90 anni o addirittura venderlo ai club, trasformandolo in un asset patrimoniale per le società.