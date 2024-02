Bayern, Tuchel: “Se sono preoccupato per il mio futuro? No”

Sconfitta per la squadra tedesca all'Olimpico, in CL, contro la Lazio. In Germania si parla di un possibile arrivo di Mourinho in panchina

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 febbraio 2024 (modifica il 15 febbraio 2024 | 00:28)

Voci in arrivo dalla Germania parlano di un José Mourinho alle prese con il tedesco in vista di un possibile futuro al Bayern Monaco. Da tempo si parla delle difficoltà di Tuchel e questa sera il club tedesco ha perso uno a zero all'Olimpico contro la Lazio nella partita di andata degli ottavi di Champions. Alla fine della gara ha parlato ai microfoni di Prime: «Il primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo avuto delle occasioni», ha detto a proposito della gara.