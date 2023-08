Il tecnico dei bavaresi non si è ancora convinto dei possibili sostituti del difensore francese, obiettivo dei nerazzurri

L'ostacolo più grande sulla strada che dovrebbe portare Benjamin Pavard a Milano, sponda Inter, si chiama Thomas Tuchel: il tecnico del Bayern Monaco non si è ancora convinto dei possibili sostituti del difensore francese, e starebbe anche facendo un tentativo per fargli cambiare idea e farlo rimanere in Baviera.