Luigi Turci, ex portiere di Sampdoria e Udinese, ha svelato un aneddoto che riguarda l'Inter ai microfoni di TVPlay.it

"Io all’Inter? Andai a cena da Pellegrini, nel momento in cui entrai a casa sua la moglie e la figlia uscirono. Forse quello era un segno del destino. Nel 1999-2000 il Manchester United fece un’offerta all’Udinese per prendermi, ma purtroppo l’Udinese aveva già presentato la lista UEFA e al mio posto Ferguson prese Taibi. Lo United cercava un portiere italiano: il primo ad essere contattato fu Buffon, ma lui rifiutò. Il secondo fui io, ma i tempi non combaciarono. Ancora oggi rimpiango quel mancato trasferimento, ho una copia del fax sul mio telefono“.