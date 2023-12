Montella: “Calhanoglu ora è il miglior centrocampista in Italia, forse anche del mondo”

"Calhanoglu in questo momento è il miglior centrocampista d'Italia, forse del mondo". Così Vincenzo Montella, ct della nazionale turca, parla del giocatore turco dell'Inter a margine della consegna del Premio Euro Mediterraneo in Campidoglio. Rimanendo sulla Serie A, poi, il tecnico, a chi chiede se la Roma sia da Champions, risponde che "è altamente competitiva, lo dice la classifica" mentre sugli allenatori italiani presenti al prossimo europeo sottolinea che "siamo in 5, sicuramente siamo molto riconosciuti come categoria all'estero e questo fa piacere. In passato ho sempre fatto il tifo per gli italiani all'estero. La mia Turchia? Intanto siamo felici come movimento"