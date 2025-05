Out Pavard e Lautaro

Ciò significa che domenica contro il Torino scenderà in campo un’Inter non molto diversa da quella che sabato scorso aveva superato di misura il Verona. Di sicuro non ci saranno Pavard e Lautaro, che, ieri hanno svolto un lavoro differenziato. Il francese per la distorsione alla caviglia sinistra: si lavorerà per fargliela smaltire definitivamente, senza altri (vani) tentativi di rientro come per il match di ritorno con il Barcellona. Il Toro perché, dopo aver forzato per scendere in campo, deve ora rallentare in modo da evitare qualsiasi rischio per i flessori della sua coscia sinistra. In questo senso, sarebbe tutt’altro che sorprendente se non partisse nemmeno per Torino.