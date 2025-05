E' notizia di ieri sera la clamorosa offerta dell'Al-Hilal a Simone Inzaghi : il club arabo sembra fare sul serio per il tecnico dell'Inter e ha pronti un sacco di soldi per convincerlo a lasciare Milano dopo la finale di Champions League. Lo conferma oggi Tuttosport: "L ’Al-Hilal non demorde. Anzi, in Arabia Saudita sono convinti che il pressing di Fahad Bin Nafel iniziato a metà aprile e proseguito nelle ultime settimane grazie anche ad alcuni suoi collaborati rimasti a Milano, porterà a un risultato clamoroso. Ovvero, l’ingaggio di Simone Inzaghi come futuro allenatore.

Non solo per la prossima stagione, ma già dal primo giugno, il giorno successivo alla finale di Champions contro il Psg, quando il tecnico piacentino sarebbe atteso a Riad per firmare il ricchissimo contratto da oltre 20 milioni netti a stagione per poi guidare la squadra già negli Stati Uniti nel Mondiale per club, dove l’Al-Hilal se la vedrà nel girone H con Real Madrid, Salisburgo e Pachuca. Non è fantacalcio né fantamercato. La squadra di Riad, che ha licenziato il tecnico Jorge Jesus nonostante si trovi al secondo posto nella Saudi Pro League a sei punti di distacco dalla capolista Al-Ittihad a due giornate dal termine, è su Inzaghi da tempo. Il presidente Bin Nafel è stato a Milano il mese scorso, alloggiando per diversi giorni in un Hotel di lusso del centro (il Four Season) e ha incontrato l’entourage di Inzaghi che, ricordiamo, è legato all’Inter da un contratto da 6.5 milioni fino al 2026 con la promessa, ormai ribadita a più riprese dal presidente Marotta, di prolungare fino al 2027 a 7 milioni quando la stagione sarà terminata.