Tuttosport: “Inter rullo compressore ma girone Champions più facile di un anno fa”

"Dopo la quinta risposta alla Juventus e la vetta della classifica ripresa nel giro di 24 ore, l’Inter ora pensa a mettere la classica ciliegina sulla torta al suo avvio di stagione, per renderlo non solo ottimo, ma addirittura esaltante, in attesa, ovviamente, di aggiungere fatti - leggi trofei - alle belle prestazioni. Domani sera a San Siro sarà di nuovo Champions con l’ultima gara di un girone oggettivamente più semplice di quello scalato la stagione scorsa, ma ancora in equilibrio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al percorso dell'Inter in Champions, con i nerazzurri chiamati a vincere per evitare di qualificarsi da secondi che garantirebbe, quasi sicuramente, una big agli ottavi.

"L’Inter sta bene, al di là di alcune assenze che stanno condizionando le scelte nel comparto destro di difesa e centrocampo. Esclusa la Juventus, sembra ormai fuori dalla portata di Milan e Napoli per la lotta scudetto, non tanto per la distanza, comunque importante ma colmabile con altre 23 giornate da giocare, quanto per la forza e la continuità di rendimento fin qui mostrata. La squadra di Inzaghi è un rullo ed è prima non solo nella classifica generale: ha il miglior attacco (37 gol segnati), la miglior difesa (7 reti subite; dieci i clean-sheet), la miglior differenza reti (più 30), il capocannoniere del torneo (Lautaro Martinez con 14 gol) e il miglior assist-man (Thuram con 6). Domenica prossima sarà di scena a Roma contro la Lazio - partita che Inzaghi ha patito da tecnico nerazzurro -, ma poi avrà un calendario in discesa nel finale del girone d’andata (Lecce e Verona in casa, Genoa in trasferta) e al ritorno affronterà a San Siro tutte le rivali principali, Juventus e Napoli comprese. Se l'Inter va così, gran merito è di Inzaghi, cresciuto moltissimo in questa stagione dopo le difficoltà affrontate la scorsa annata in campionato", commenta Tuttosport.