Lautaro ha ancora 13 partite a disposizione per provare ad avvicinarsi al record di Immobile e Higuain fissato a 36: il Toro è a 22

"Pensi a Lautaro Martinez e la mente corre a Ciro Immobile che, sempre con Simone Inzaghi allenatore, nel 2019/20 ha eguagliato il record di 36 gol in Serie A che apparteneva a Gonzalo Higuain". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al traguardo raggiunto dall'attaccante argentino che ha scollinato quota 100 e toccando quota 101 con la doppietta al Lecce.

"Vero è che con 13 partite ancora a disposizione, l’argentino è in piena corsa, anche perché, una volta tagliato il traguardo della seconda stella (potrebbe accadere già entro fine aprile), tutte le energie verrebbero focalizzate su quel record che renderebbe doppiamente storica la stagione nerazzurra", aggiunge Tuttosport che segnala come ormai Lautaro abbia intenzione di macinare record su record e di scalare posizioni nella classifica all time dell'Inter, con Nyers lontano solo 6 gol (133 contro 127).