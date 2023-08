Tuttosport su Lazaro: “Distanza di 500 mila euro tra Inter e Torino, martedì si chiude?”

I granata debutteranno in campionato lunedì sera, dopodiché (probabilmente il giorno dopo) l’austriaco sarà a Torino per sostenere le visite mediche

"Valentino Lazaro , 27 anni, corre verso il Toro. Il terzino, che può giocare senza problemi sia a destra sia a sinistra, volendo anche come esterno alto, è a un passo dal Toro". Apre così l'articolo di Tuttosport che conferma l'anticipazione di ieri sera: Lazaro è ad un passo dal Torino. Il club granata, che aveva deciso di non esercitare il diritto di riscatto a 6 mln ma da qualche giorno - dopo l'addio di Singo - ha accelerato per chiudere ad un prezzo più basso:

"L’Inter per cederlo a titolo definitivo ha chiesto 4,5 milioni, il Toro ne ha proposti 3. Poi i nerazzurri sono scesi a 4 e il Toro è salito a 3,5. Mancano 500 mila euro per l’accordo definitivo che a questo punto sarà trovato nelle prossime ore. I granata debutteranno in campionato lunedì sera, dopodiché (probabilmente il giorno dopo) l’austriaco sarà a Torino per sostenere le visite mediche. Un ritorno, come abbiamo più volte sottolineato, graditissimo a Juric", commenta Tuttosport.