Tuttosport sull’Inter: “Occhio alla Salernitana: nel 2023 i nerazzurri hanno dimostrato di…”

L'analisi di Tuttosport in merito alla sfida di Salerno che attende l'Inter di Simone Inzaghi: un match da non sottovalutare

"Un 2023 sulle montagne russe. Ma l’adrenalina che si prova a salire in alto e precipitare a tutta velocità nel vuoto, cozza con una classifica da proteggere, anzi, ora da migliorare, per evitare fra due mesi di versare lacrime amare. O forse anche qualcosa di peggio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla stagione di alti e bassi che sta vivendo l'Inter di Simone Inzaghi .

La Salernitana ha un ottimo rendimento casalingo (16 punti in 14 partite con 20 gol subiti) ma ha sempre perso con le big nel 2023, 2-0 contro Napoli e Lazio, 3-0 contro la Juventus e 2-1 contro il Milan. "Tutto facile per l’Inter? No, sarebbe sbagliato pensarla così perché la squadra nerazzurra ha insegnato proprio in questo 2023 di non sapere gestire soprattutto mentalmente questi impegni contro formazioni medio-piccole all’indomani di prove di ottimo e buon livello contro avversarie di rango", commenta Tuttosport che rimarca i 532' di astinenza da gol su azione per i nerazzurri.