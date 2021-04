Tuttosport: “Zhang, Conte vuole spiegazioni. Mercato, c’è una doccia fredda”

Tuttosport illustra il possibile scenario in merito al colloquio che il presidente Steven Zhang avrà con Antonio Conte

E' appena cominciata la full immersion di Steven Zhang in quel di Milano. Il presidente dell'Inter, tornato dopo diversi mesi d'assenza, avrà tanti nodi da dover scogliere, dal futuro societario a quello dell'area tecnica. Ma, come ricorda Tuttosport, ci sarà anche un incontro molto atteso: "Quello con Antonio Conte per capire le prospettive della squadra per la prossima stagione. Al momento viene escluso qualsiasi grande colpo in entrata. Una doccia fredda per chi sognava rinforzi, a partire dallo straordinario Kanté visto martedì sera a Valdebebas nell’andata della semifinale di Champions League tra Chelsea e Real Madrid. Invece non è ancora possibile escudere cessioni eccellenti. Conte aspetta spiegazioni. Non ha risvolti finanziari, ma potrebbe essere l’incontro più tignoso che attende Zhang, considerata la tempra dell’allenatore salentino".