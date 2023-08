Allenamento a porte aperte del Bayern Monaco, giornalista TZ: “C’è ancora Pavard”

L'affare Pavard sembra ormai alle battute finali. Come raccontato da Fcinter1908, il difensore francese dovrebbe passare all'Inter per 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore potrebbe arrivare a Milano in settimana, presumibilmente tra mercoledì e giovedì. Con l'arrivo di Benjamin Pavard la difesa nerazzurra è completa in tutti i suoi tasselli. Simone Inzaghi aveva rimarcato proprio in questi giorni l'importanza di completare il reparto con questo tassello.