I nerazzurri di Solivellas si impongono senza problemi: doppietta per Franchi e reti di Grisoni Fasana, La Torre e D'Agostino

Tutto facile per l'Inter U16, che batte il Venezia con un perentorio 5-0 e consolida il primo posto in classifica, salendo a quota 48 punti e rispedendo a -3 il Monza (vittorioso per 0-2 sul campo del Verona).