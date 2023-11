I nerazzurri di Zanchetta vincono in rimonta e agganciano il Milan al secondo posto in classifica, a 2 punti dall'Empoli

Successo importante per l'Inter U18, che batte 2-1 la Lazio e aggancia il Milan al secondo posto in classifica, a 2 punti dalla capolista Empoli.

I nerazzurri di Zanchetta vincono in rimonta: biancocelesti in vantaggio con il gol dell'ex Urbano, nella ripresa i padroni di casa la ribaltano grazie alla prima rete in questa categoria del classe 2007 Zarate e al calcio di rigore trasformato da De Pieri.