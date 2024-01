I nerazzurri di Zanchetta vincono e salgono a quota 35 punti: in gol Spinaccè, Zarate e doppietta di Della Mora

Netta vittoria per l'Inter U18, che batte 4-0 il Verona nell'ultima giornata del girone di andata e rimane al secondo posto in classifica a quota 35 punti, in scia alla Roma capolista con 36. I nerazzurri di Zanchetta si impogono grazie alla doppietta di Della Mora e ai di gol Spinaccè e Zarate.