Udinese, Balzaretti: “Samardzic? Ricorda Pjanic. Alle big per gennaio dico…”

Dopo essere stato a un passo dall'Inter in estate, Lazar Samardzic è rimasto all'Udinese. Intervistato da Radio Sportiva, il responsabile dell'area tecnico dell'Udinese Federico Balzaretti parla così del gioiello serbo: "Assalti delle big a gennaio per Samardzic? Metteremo il telefono silenzioso. La volontà è quello di tenerlo a Udine. Sappiamo che piace a molti club ma deve restare da noi perché deve completare il suo percorso di crescita. Un talento di massimo livello, un talento puro. A me ricorda il primo Pjanic alla Roma. Gli auguro di fare una carriera come lui, nei top club europei. Ha tutto il potenziale per poterlo fare ma tutti i giorni gli ricordo che il suo futuro passa dal suo presente”.