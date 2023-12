Udinese, Cioffi: “L’Inter sfrutterà ogni imperfezione. Samardzic farà una grande partita”

Pereyra come sta? Lovric sta scalpitando in panchina? Samardzic dovrà dimostrare anche domani di essere importante per questa squadra:

"L'ultima volta con Pereyra non fu pretattica, il Tucu settimana scorsa non si è mai allenato, però mi ha detto che voleva giocare e l'ho messo in formazione, perché ti cambia l'umore della squadra un giocatore con lui. Lovric con me si è sempre allenato forte, non accettando la condizione di giocatore in panchina mostrando lavoro in settimana. Ad oggi mi ha dimostrato di meritarsi una maglia da titolare come intensità di allenamento e in partita quando subentrato. Per Samardzic devono essere tutte partite importanti, non solo questa, sono convinto che farà una grande partita".