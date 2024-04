In casa Udinese prosegue la marcia di avvicinamento verso il match contro l'Inter, in programma lunedì sera. Per l'occasione il tecnico Cioffi non potrà contare su Lucca, squalificato, e si affiderà a Thauvin.

Così scrive Tuttosport: "Per la gara contro i nerazzurri mancherà sicuramente Lorenzo Lucca, fermato dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione. Un'assenza importante in un reparto offensivo che vede come assoluto protagonista di questo 2024 Florian Thauvin. A poco più di un anno dall'arrivo in terra friulana il francese ha ritrovato lo smalto del passato, dando qualità e vivacità nella fase conclusiva della manovra bianconera con 3 reti e 2 assist in questo inizio anno, partecipando così a 5 delle 11 realizzazioni da gennaio ad ora. Una presenza decisiva in fase di finalizzazione, che gli ha permesso di recuperare fiducia nelle proprie qualità e di aiutare la squadra nella conclusione di una manovra che conta sempre di più sulle sue giocate, in attesa di ritrovare il miglior Pereyra e rivedere un Samardzic decisivo come nelle passate stagioni".