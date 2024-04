"Nelle ultime gare abbiamo visto i due esterni fare gli attaccanti aggiunti. Nella preparazione delle partite Simone Inzaghi è bravissimo. L'Udinese ha vinto quattro partite quest'anno, ma quattro partite significative. Per come interpreta le gare si trova più a suo agio quando si deve difendere con organizzazione e cercare di far male. Va diretta in profondità, ha poco possesso palla. Bisognerà essere bravi a condurre la gara. Lautaro è cresciuto dal punto di vista dei numeri e per quello che riesce a trasmettere ai suoi compagni in campo. È un giocatore che riesce ad essere utile in ogni zona del campo con e senza il pallone. Carlos Augusto si è integrato subito in maniera perfetta, facendo vedere le proprie qualità. Da subito ha dato sostanza e continuità di prestazioni. Sulla corsia di sinistra sta diventando un jolly davvero importante. È un giocatore che ha sempre risposto in maniera importante. L'Inter sta dimostrando che per avere più qualità offensive è sufficiente far occupare ai giocatori gli spazi in modo diverso. Sono situazioni difficili da leggere per gli avversari. Esterni come Dimarco hanno le qualità per fare questo tipo di gioco", ha concluso Andreolli a Inter TV.