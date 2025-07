Udinese, Nani: “Davis più forte di Lucca. Mercato impazzito dai prezzi folli”

"Penso che Davis sia un grande attaccante, addirittura più forte di Lucca, ma dobbiamo cautelarci e cerchiamo una punta in un mercato impazzito dai prezzi folli". Lo ha detto Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, al media day in corso nel ritiro di Lienz.

"Abbiamo molte opzioni - ha aggiunto - ma non c'è al momento un piano A. C'è un ventaglio di opportunità ma alcuni hanno costi esorbitanti, altri non sono in vendita e qualcuno ha ingaggi fuori dalla nostra portata. In ogni caso - ha concluso - metteremo a disposizione del mister i calciatori nei ruoli che abbiamo concordato. I tifosi abbiano fiducia".