A Firenze l'Udinese affonda e si fa travolgere dalla Fiorentina per 5-1, con una prestazione che non è assolutamente piaciuta alla società friulana. "Non ci sono scuse, si vince anche in dieci e anche in nove - afferma il ds, Gianluca Nani -. Abbiamo fornito una prestazione pessima, questo è il risultato. Non passeremo un Natale sereno: quando perdi 5-1 anche se sei in 10, resta 5-1. Volevamo farci un regalo di Natale dopo il Napoli; invece, siamo qui a commentare una brutta sconfitta". Nani si è detto "preoccupato perché non riusciamo a fare il salto di qualità e questo dispiace, perché siamo una buona squadra. Se tu vuoi fare il salto, devi cambiare atteggiamento".
Udinese, Nani: “Non ci sono scuse”. Runjaic: “Nessuna reazione. Zaniolo? Meglio non…”
A Firenze l'Udinese affonda e si fa travolgere dalla Fiorentina per 5-1. Le dichiarazioni del dirigente e del tecnico friulano
Secondo l'allenatore Runjaic "la reazione non c'è stata, peccato, ci sarà un'analisi approfondita. Errori di concentrazione? Non lo so, sui singoli chiediamo a loro e non a me. La Fiorentina è comunque una buona squadra, abbiamo perso anche per quello. Mi congratulo con loro per la prima vittoria della stagione". Sulla sostituzione di Zaniolo alla fine del primo tempo: "L'ho cambiato per una ragione, meglio non andare sui dettagli dopo una sconfitta così".
