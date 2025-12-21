A Firenze l'Udinese affonda e si fa travolgere dalla Fiorentina per 5-1, con una prestazione che non è assolutamente piaciuta alla società friulana. "Non ci sono scuse, si vince anche in dieci e anche in nove - afferma il ds, Gianluca Nani -. Abbiamo fornito una prestazione pessima, questo è il risultato. Non passeremo un Natale sereno: quando perdi 5-1 anche se sei in 10, resta 5-1. Volevamo farci un regalo di Natale dopo il Napoli; invece, siamo qui a commentare una brutta sconfitta". Nani si è detto "preoccupato perché non riusciamo a fare il salto di qualità e questo dispiace, perché siamo una buona squadra. Se tu vuoi fare il salto, devi cambiare atteggiamento".