"Il gol del 2-2 del Cagliari fa e farà discutere. La palla arriva a Lapadula che colpisce il pallone col braccio, assist per Viola che insacca. Il direttore di gara è ben posizionato per valutare se il tocco è volontario, determinante e punibile. Non è di facile lettura, l'arbitro e il VAR l'hanno valutata casuale perché il pallone arriva da dietro. Io, se fossi stato in sala VAR, avrei richiamato l'attenzione dell'arbitro perché dal campo non poteva avere la certezza. Io avrei annullato il gol ma l'arbitro di campo avrebbe dovuto rivedere"