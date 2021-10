Udinese, Sheriff e Milan. GdS: “Inter, settimana da tregenda. Inzaghi…”

I nerazzurri sono attesi da un nuovo tour de force: in programma sfide decisive tra campionato e Champions League

Udinese, Sheriff e Milan: l'Inter è attesa da una nuova settimana decisiva, in campionato così come in Champions Legue. Ci sarà bisogno di tutti, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Inzaghi intende, infatti, coinvolgere tutti in questo momento delicatissimo. La sfida contro i friulani di Gotti apre le porte a una settimana da tregenda: prima la squadra andrà nella misteriosa Trasnistria per giocarsi la qualificazione in Champions e poi tornerà a San Siro, ma da squadra ospite, per affrontare i lanciatissimi cugini rossoneri".