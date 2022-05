Udinese, c’è la fila per Udogie: fissato il prezzo, l’Inter ci pensa in caso di…

L'esterno sinistro classe 2002 si è imposto come uno dei giovani più interessanti di tutto il calcio italiano

L'ottima stagione di Destiny Udogie non poteva di certo passare inosservata: l'esterno sinistro dell'Udinese si è distinto come uno dei giovani più interessanti del calcio italiano, e diversi club hanno già chiesto informazioni. Secondo Repubblica, sul talentuoso classe 2002 ci sarebbe anche l'Inter:

"Tutti pazzi per Udogie: l'esterno mancino dell'Udinese ha stregato molti club di Serie A e alcuni di Premier, dopo lo splendido campionato disputato. In Italia è finito sul taccuino della Lazio, ma anche su quello di Inter e Juventus: i biancocelesti sono alla ricerca di un terzino sinistro da regalare a Sarri. Il classe 2002 piace molto al tecnico, anche se l'Udinese valuta il calciatore 15 milioni di euro. Udogie piace molto anche a Simone Inzaghi e in caso di addio di Perisic, con Gosens già in squadra, l'esterno italiano potrebbe rappresentare la giusta occasione di mercato per completare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione".