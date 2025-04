In Italia sono 65 in totale le società - dalla Serie A ai dilettanti - che si sono spartite gli oltre 35 milioni di premi (35.311.757,30 per la precisione). L'Inter stacca tutti e domina questa speciale classifica: ha guadagnato in totale, per i suoi giocatori convocati dalle varie Nazionali, 4.657.050.78 milioni totali. Seguono il Milan con 3.102.480.84 mln, il Bologna 2.945.643.85 mln, la Roma 2.942.854.07 mln e poi la Juventus con 2.865.515.07 mln guadagnati. C'è anche il Napoli con 2.232.195.20 mln guadagnati.