UEFA, il 24 aprile riunito il Football Board: ci sarà anche Zanetti

Una formazione di ex stelle del calcio e allenatori d'elitè si riunirà alla casa europea del calcio lunedì 24 aprile per la riunione inaugurale della UEFA Football Board, a Nyon, in Svizzera. I membri del Board sono stati selezionati in base all'esperienza, ai risultati con club e nazionali, e alla loro reputazione. Tra loro spiccano tante conoscenze del calcio italiano attuale e del passato come José Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luís Figo, Michael Laudrup, Rafael Benitez, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Robbie Keane, Patrick Vieira, Henrik Larsson.